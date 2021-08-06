***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 10:47
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılan, Amerika'daki müşterimizden almış olduğumuz, 1525 ton- 8.700.000 USD (bir yıllık dönemde teslim edilmek üzere) tutarında ki Yarı Kurutulmuş Domates siparişi ile ilgili yüklemeler başlamıştır, siparişe uygun satışlarımız devam etmektedir.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955280
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1028
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0648
|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,02
|Açılış
|: 488,46
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6211
|8,6227
|% 1,21
|
|Euro
|10,1422
|10,1717
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9874
|% 0,82
|
|Frank
|9,3829
|9,4395
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2920
|2,3034
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-41,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,40
|70,40
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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