***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılan, Amerika'daki müşterimizden almış olduğumuz, 1525 ton- 8.700.000 USD (bir yıllık dönemde teslim edilmek üzere) tutarında ki Yarı Kurutulmuş Domates siparişi ile ilgili yüklemeler başlamıştır, siparişe uygun satışlarımız devam etmektedir.Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955280BIST