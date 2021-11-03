***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 16:16
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde E. 2019/593 sayı ile devam eden ve şirket yöneticilerinden Nazım TORBAOGLU ve Burak KIZAK hakkında imza yetkilerinin kaldırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davada, bugün (03.11.2021 tarihinde) görülen duruşmada, davanın reddine karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974434
BIST
16:371.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:379,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:3711,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0978
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:37551,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,89
|Açılış
|: 551,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IHAAS
|5,06
|27.619.018
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.386.047
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.471.235
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.607.586
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.737.623
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.371.867
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.073.467
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.164.304
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.576.919
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.545.492
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.507.161.273
|% 0,30
|
|THYAO
|15,56
|1.893.120.080
|% 0,45
|
|SISE
|8,74
|1.148.265.047
|% 1,39
|
|FROTO
|198,70
|1.102.085.609
|% 2,90
|
|TSPOR
|5,06
|999.999.747
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,96
|795.295.705
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|986.766.851
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|3.507.161.273
|% 0,30
|
|TSKB
|1,41
|382.665.608
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,06
|999.999.747
|% -5,77
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6856
|9,6864
|% 0,87
|
|Euro
|11,2097
|11,2211
|% 0,88
|
|Sterlin
|13,1752
|13,2413
|% 1,07
|
|Frank
|10,5703
|10,6339
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5754
|2,5884
|% 0,91
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-20,48
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|19,41
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|9,38
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-2,10
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47HURGZ
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 837, 772 adet işlem
-
16:46UFUK
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 42 kaybederek (% -0.18 ) 1, 341
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DOBUR, IHAAS, ALBRK, ERBOS
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DMSAS, HEDEF, CANTE, KARYE, NUGYO, BASGZ