***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde E. 2019/593 sayı ile devam eden ve şirket yöneticilerinden Nazım TORBAOGLU ve Burak KIZAK hakkında imza yetkilerinin kaldırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davada, bugün (03.11.2021 tarihinde) görülen duruşmada, davanın reddine karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974434BIST