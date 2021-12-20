Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2021 18:00
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020-06.11.2021-30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait,    
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak  kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı bilgisi, 
06.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştı,
 
MNA Prestij Yapı San.ve Tic..A.Ş. Pandemi koşulları ve maliyet artışlarından doğan belirsizlik nedeniyle şirketimizden ek süre talebinde bulunmuştur. Ek süre talepleri Şirketimiz tarafından olumlu karşılanmış olup iyi niyet çerçevesinde ivedilikle projenin tamamlanıp tarafımıza teslim edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984784


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.805
Değişim :  0,06% |  1,15
Açılış :  1.835  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.849 En Düşük
1.726
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,1054 11,3081 % -7,23  
Euro 12,6705 12,8163 % -7,40  
Sterlin 15,1044 15,1802 % -7,07  
Frank 12,2523 12,3261 % -7,31  
Riyal 2,9983 3,0133 % -7,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 3,26  
Altın Gr. 655 655 -52,34  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,90 22,94 0,11  
Gümüş Gr. 8,29 8,30 -0,66  
B. Petrol 76,27 76,27 0,99  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru