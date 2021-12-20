***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2021 18:00
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020-06.11.2021-30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait,
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı bilgisi,
06.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştı,
MNA Prestij Yapı San.ve Tic..A.Ş. Pandemi koşulları ve maliyet artışlarından doğan belirsizlik nedeniyle şirketimizden ek süre talebinde bulunmuştur. Ek süre talepleri Şirketimiz tarafından olumlu karşılanmış olup iyi niyet çerçevesinde ivedilikle projenin tamamlanıp tarafımıza teslim edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984784
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3020
En Yüksek
|Değişim
|: -7,28%
|| -0,8879
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -7,24%
|| -1,0017
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05653,33
En Yüksek
|Değişim
|: -7,70%
|| -54,47
|Açılış
|: 653,33
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1054
|11,3081
|% -7,23
|
|Euro
|12,6705
|12,8163
|% -7,40
|
|Sterlin
|15,1044
|15,1802
|% -7,07
|
|Frank
|12,2523
|12,3261
|% -7,31
|
|Riyal
|2,9983
|3,0133
|% -7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,26
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,34
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem