***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020-06.11.2021-30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait,İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı bilgisi,06.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştı,MNA Prestij Yapı San.ve Tic..A.Ş. Pandemi koşulları ve maliyet artışlarından doğan belirsizlik nedeniyle şirketimizden ek süre talebinde bulunmuştur. Ek süre talepleri Şirketimiz tarafından olumlu karşılanmış olup iyi niyet çerçevesinde ivedilikle projenin tamamlanıp tarafımıza teslim edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984784BIST