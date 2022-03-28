***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 17:12
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2022 tarihinde duyurusu yapılmış olan Saruhanlı Şubesi açılışı ile ilgili işlemler ,
Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatrımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013452
BIST
17:252.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,99
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:2514,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:2516,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:25923,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -9,92
|Açılış
|: 923,99
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:24
|GZNMI
|37,04
|78.698.566
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.860.150
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.404.637
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.410.938
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|TTRAK
|236,90
|231.721.247
|% -4,67
|
|THYAO
|28,88
|3.645.734.149
|% 2,56
|
|SASA
|60,40
|2.157.969.902
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.300.809.083
|% 4,44
|
|EREGL
|32,80
|1.155.571.736
|% -1,20
|
|KRDMD
|15,24
|1.145.411.296
|% -0,39
|
|ODAS
|1,80
|824.130.578
|% 7,14
|
|KARSN
|5,17
|1.300.809.083
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,34
|561.898.415
|% 2,63
|
|THYAO
|28,88
|3.645.734.149
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,90
|457.263.717
|% 0,00
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8320
|14,8375
|% 0,05
|
|Euro
|16,2795
|16,2914
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,3464
|19,4434
|% -0,74
|
|Frank
|15,7872
|15,8824
|% -0,54
|
|Riyal
|3,9431
|3,9629
|% 0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,54
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,18
|