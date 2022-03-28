***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2022 tarihinde duyurusu yapılmış olan Saruhanlı Şubesi açılışı ile ilgili işlemler ,Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatrımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013452BIST