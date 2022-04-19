***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 15:17
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Yatırım kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi hakkında
Şirketimizin Alibeyli Caddesi N1 Saruhanlı/ Manisa adresinde Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması konusunda yapılacak yatırım kapsamında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylamıştır.
Yatırım, ilçe bazlı 3.üncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.
SGK primi işveren hissesi 5 yıl, vergi indirimi %60 yatırıma katkı oranı %25 olacaktır.
Bunların dışında KDV istisnası ve faiz desteğinden faydalanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021886
BIST
17:592.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5914,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5915,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:59922,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,33
|Açılış
|: 922,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.559.524
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|SMRTG
|17,16
|310.126.751
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,01
|67.992.121
|% 9,84
|
|ISGYO
|11,07
|54.898.805
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.491.141
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.038.031
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,60
|4.610.250.774
|% 2,55
|
|GARAN
|14,24
|3.460.128.902
|% -1,25
|
|KRDMD
|16,35
|2.729.600.675
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.529.797.454
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,40
|2.139.462.520
|% 1,55
|
|ODAS
|2,52
|1.411.469.238
|% 5,88
|
|TSKB
|2,01
|976.702.349
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|2.529.797.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.093.631.510
|% 0,00
|
|HALKB
|6,00
|1.504.243.707
|% 1,87
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6622
|14,6631
|% 0,18
|
|Euro
|15,8222
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,9950
|19,0903
|% 0,03
|
|Frank
|15,3899
|15,4827
|% -0,27
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,34
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,55
|