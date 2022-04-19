***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Yatırım kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi hakkındaŞirketimizin Alibeyli Caddesi N1 Saruhanlı/ Manisa adresinde Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması konusunda yapılacak yatırım kapsamındaSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylamıştır.Yatırım, ilçe bazlı 3.üncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.SGK primi işveren hissesi 5 yıl, vergi indirimi %60 yatırıma katkı oranı %25 olacaktır.Bunların dışında KDV istisnası ve faiz desteğinden faydalanılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021886BIST