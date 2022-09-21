***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 17:25
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızın Dikkatine,
Yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine gün içerisinde bilgisini verdiğimiz maden raporlamalarının ingilizce olması nedeni ile siz değerli yatırımcılarımıza rapor içeriği hakkında bilgi verme ihtiyacı doğmuştur.
Kaynak raporumuza göre
Ortalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak
· Ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere
· Toplamda 7,5 milyon ton kaynak belirtilmiştir.
Scooping study raporumuzda yer alan mali tabloya göre, proses aşamalarından sonra oluşacak
7,520,000 ton - 8,170,000 ton aralığındaki kaynak için:
· 71 milyon $ - 419 milyon $ aralığındaki(vergiden önce) nakit akışı üzerinden 27 milyon $ - 255 milyon $ aralığında (vergiden önce) bugünkü net değer belirlenmiş olup, raporun 5. sayfasındaki akış diyagramından takibi mümkündür.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064534
BIST