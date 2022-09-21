***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-21.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızın Dikkatine,Yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine gün içerisinde bilgisini verdiğimiz maden raporlamalarının ingilizce olması nedeni ile siz değerli yatırımcılarımıza rapor içeriği hakkında bilgi verme ihtiyacı doğmuştur.Kaynak raporumuza göreOrtalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak· Ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere· Toplamda 7,5 milyon ton kaynak belirtilmiştir.Scooping study raporumuzda yer alan mali tabloya göre, proses aşamalarından sonra oluşacak7,520,000 ton - 8,170,000 ton aralığındaki kaynak için:· 71 milyon $ - 419 milyon $ aralığındaki(vergiden önce) nakit akışı üzerinden 27 milyon $ - 255 milyon $ aralığında (vergiden önce) bugünkü net değer belirlenmiş olup, raporun 5. sayfasındaki akış diyagramından takibi mümkündür.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064534BIST