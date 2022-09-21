***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-10.02.2021-17.05.2021-14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımızın Dikkatine,Bağlı ortaklığımız bünyesinde bulunan Avod Altın A.Ş. firmamız uhdesinde yer alan 200712071 numaralı Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan ruhsatlı bakır maden sahamız için 28.12.2020 tarihinde sondaj planlaması ile RSC firması ile anlaşılması üzerine başlayan yaklaşık 1 yıl 9 ay süren sondaj, laboratuvar, data analizi ve değerlendirme kısımlarını içeren raporlamamız tamamlanmıştır.Raporlama iki ayrı rapordan oluşmakta olup, ilk olarak Maden Kaynak Teknik Raporu yapılmıştır. Bu raporda önceki çalışmalarda belirlenmiş olan kaynağımız ek ve kapsamlı sondaj çalışmaları ile güçlendirilmiş olup, önceki "potansiyel" kaynağımız, "belirlenmiş ve potansiyel" olarak teyit edilmiştir.Kaynak raporumuz UMREK standartlarında hazırlanmış olup, 112 numaralı UMREK üyesi Rene Stark tarafından hazırlanmıştır.Bu raporlamanın üzerine elde edilen kaynak değerleri ile Kapsam Çalışması (Scooping Study) raporlaması tamamlanmış olup, elde edilen kaynağımızın ekonomik ve mali değerleri rapor içerisinde sunulmuştur.Kapsam Çalışması raporumuz RSC firması tarafından hazırlanmış olup, Burcu Ardıçoğlu Tuzcu (UMREK 49) ve Emrah Tuğcan Tuzcu (UMREK 29) tarafından kontrol edilip imzalanmıştır.Hazırlanan raporlama çalışmamız ekte olup siz değerli yatırımcılarımıza sunulmuştur. Hayırlı olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064458BIST