***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla, Menemen fabrikamız çatısında olacak şekilde, KW 1100 (DC) – 900 kW (AC) elektrik gücünde Güneş Panellerinin kurulmasına karar verilmiştir ve güneş panellerinin döşenmesine başlanmıştır. Gerekli izinler için başvurular yapılmıştır. Yatırımın hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067372BIST