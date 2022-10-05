***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 14:55
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla, Menemen fabrikamız çatısında olacak şekilde, KW 1100 (DC) – 900 kW (AC) elektrik gücünde Güneş Panellerinin kurulmasına karar verilmiştir ve güneş panellerinin döşenmesine başlanmıştır. Gerekli izinler için başvurular yapılmıştır. Yatırımın hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067372
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0762
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.013,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5778
|18,5945
|% 0,06
|
|Euro
|18,0936
|18,1115
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,5406
|20,6436
|% -0,61
|
|Frank
|18,6101
|18,7222
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-17,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.796
|6.867
|-64,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,34
|
|B. Petrol
|97,91
|97,91
|3,49
|
Seans Raporu
18:05
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