***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2022 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılan Güneş Enerjisi Yatırımı ile ilgiliŞirketimizin 900 KW gücünde GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından olumlu karşılanmıştır, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1/h maddesi kapsamında, Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, proje onay kısmına geçilecektir.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082936BIST