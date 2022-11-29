***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 17:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2022 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılan Güneş Enerjisi Yatırımı ile ilgili
Şirketimizin 900 KW gücünde GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından olumlu karşılanmıştır, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1/h maddesi kapsamında, Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, proje onay kısmına geçilecektir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082936
BIST
17:154.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 57,69
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.985
En Düşük
4.817
17:1518,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
17:1519,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2436
17:151.049,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.049,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PKENT
|180,40
|125.439.368
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|180.528.893
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.262.323
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|DOBUR
|61,15
|12.705.131
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,66
|107.126.643
|% -10,00
|
|EDIP
|8,36
|102.967.212
|% -9,72
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|SEGYO
|3,25
|316.693.935
|% -7,67
|
|THYAO
|118,80
|10.287.221.111
|% 3,21
|
|SISE
|39,00
|6.651.256.280
|% -3,27
|
|KRDMD
|14,68
|4.115.563.627
|% 2,59
|
|YKBNK
|11,92
|3.847.819.851
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,16
|3.828.913.539
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,16
|3.828.913.539
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,74
|946.500.385
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,92
|3.847.819.851
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,68
|4.115.563.627
|% 2,59
|
|ISCTR
|10,29
|2.737.602.014
|% -0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6387
|% 0,07
|
|Euro
|19,2499
|19,2546
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,2908
|22,4026
|% 0,47
|
|Frank
|19,4912
|19,6086
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,04
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|11,87
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.996
|7.102
|8,00
|
|Tam
|7.011
|7.070
|34,00
|
|Yarım
|3.400
|3.457
|17,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.728
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|0,15
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|1,80
|
Seans Raporu
17:13
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17:28SEYKM
Yüzde 4.30 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 055, 648 adet işlem
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17:27ESCOM
Yüzde 6.86 oranında artışla 37.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 475 adet işlem
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17:26XU100
Endeks 4, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 94, 933.00 milyon TL de
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17:26BNTAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 456, 503 adet işlem
-
17:25QNBFL
Yüzde 7.95 oranında artışla 107.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 459 adet işlem