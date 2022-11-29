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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 17:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       05.10.2022 tarihinde KAP açıklaması ile Sn Yatırımcılarımıza duyurusu yapılan Güneş Enerjisi Yatırımı ile ilgili   
  Şirketimizin 900 KW gücünde GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından olumlu karşılanmıştır, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim  Yönetmeliği'nin ilgili 5/1/h maddesi kapsamında, Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, proje onay kısmına geçilecektir.
    Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082936


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BFREN 3.800,10 98.262.323 % 10,00  
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Riyal 4,9441 4,9689 % 0,04  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 11,87  
Altın Gr. 1.049 1.049 6,77  
Cumhuriyet 6.996 7.102 8,00  
Tam 7.011 7.070 34,00  
Yarım 3.400 3.457 17,00  
Çeyrek 1.695 1.728 9,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,26 0,31  
Gümüş Gr. 12,68 12,70 0,15  
B. Petrol 85,69 85,69 1,80  
Seans Raporu 17:13
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