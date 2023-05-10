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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.05.2023 18:19
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz 10.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Şirketimiz kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurt dışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerini artırmak amacıyla, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii'nde ki şirketimiz aktifine kayıtlı gayrimenkulünde
- Tamamlanmakta olan Soğuk Hava Depo yatırımımızın yanında, üretim tesisi kurulmasına,
- İlçe bazlı 3.üncü bölge destekli mevcut Yatırım Teşvik Belgemizin kullanılmasına, bununla ilgili gerekli işlemler için resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir,
Yaklaşık olarak 2000 m2 alanda yer alacak olan üretim tesisi, yıllık 3000 ton Kurutulmuş sebze ve meyve üretim kapasitesi ile 150 kişilik ek istihdam sağlanması hedeflenmektedir.
2023 yılı içinde tamamlanması planlanan ve yaklaşık olarak 50.000.000 TL tutarında tahmin edilen bina ve makina yatırım bedelinin, şirket iç kaynaklardan sağlanması planlanmaktadır.
Yeni alınacak makine yatırımı ile birlikte, Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş. bünyesinde yer alan Bayındır Şubesi üretim tesisinin, yeni kurulacak üretim tesisine taşınması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149807


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