***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.06.2023 tarihli toplantısında,SPK‘nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine,Sayın Av. Atilla Erkan'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı " olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.İlk kez bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sayın Atilla Erkan'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156141BIST