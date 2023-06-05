***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 17:11
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.06.2023 tarihli toplantısında,
SPK‘nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine,
Sayın Av. Atilla Erkan'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı " olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İlk kez bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sayın Atilla Erkan'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156141
BIST
17:575.370
En Düşük
|Değişim
|: 4,98%
|| 254,57
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5721,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2941
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5722,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,5138
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:571.336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SASA
|63,80
|3.052.081.686
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.010.903
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.808.075
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|540.035.902
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|36.358.048
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.866.646
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|265.010.945
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|71.700.279
|% -4,02
|
|THYAO
|164,40
|12.550.658.998
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.367.234.577
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,57
|3.162.669.440
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|ISCTR
|12,61
|3.058.551.233
|% 2,85
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2463
|21,2507
|% 1,40
|
|Euro
|22,9300
|22,9362
|% 2,13
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:55
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında