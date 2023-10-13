***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 13.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup A.Ş. bünyesinde bulunan Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki, 200712070 numaralı Krom maden sahası 22.000.000 TL (yirmiikimilyon TL) bedel ile, Aktif Yer Bilimleri Mühendislik Sondaj Madencilik İnş. Danışmalık Hizmetleri A.Ş. ‘ne satılmasına karar verilmiştir,Bu satış neticesinde Şirketimiz bünyesinde Madencilik faaliyetleri sona erecektir.,Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205650BIST