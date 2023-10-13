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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 16:41
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022-16.03.2022-28.03.2022-19.04.2022-17.05.2022 25.08.2022 17.04.2023 -10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     -Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fon kapsamında, Şirketimiz aktifine  kayıtlı gayrimenkulünde, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii'nde yer  alan Soğuk Hava Depoları tamamlanmıştır.  Gerekli yasal izinler alınarak faaliyete  geçilmiştir.
 
-10.05.2023  tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden açıkladığımız soğuk hava  depo yatırımının yanında üretim tesisi kurulması yatırımımız da tamamlanmıştır.  Yapı kullanım izin belgesi ve Manisa Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş olan  3.456 ton/yıl üretim kapasiteli Kapasite Raporu alınarak üretime  başlanmıştır.
 
  Kamuoyu ve  yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206007


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