***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 16:41
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022-16.03.2022-28.03.2022-19.04.2022-17.05.2022 25.08.2022 17.04.2023 -10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fon kapsamında, Şirketimiz aktifine kayıtlı gayrimenkulünde, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii'nde yer alan Soğuk Hava Depoları tamamlanmıştır. Gerekli yasal izinler alınarak faaliyete geçilmiştir.
-10.05.2023 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden açıkladığımız soğuk hava depo yatırımının yanında üretim tesisi kurulması yatırımımız da tamamlanmıştır. Yapı kullanım izin belgesi ve Manisa Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş olan 3.456 ton/yıl üretim kapasiteli Kapasite Raporu alınarak üretime başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206007
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|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
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|HKTM
|73,90
|34.364.239
|% 9,97
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|TDGYO
|8,98
|19.172.186
|% 7,67
|
|QNBFL
|1.046,60
|20.265.823
|% 7,12
|
|ADGYO
|36,52
|664.896.556
|% 6,47
|
|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
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|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
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|SMART
|22,00
|19.609.025
|% -8,94
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|ENSRI
|36,10
|433.946.157
|% -6,72
|
|ASTOR
|121,40
|1.998.545.424
|% -1,78
|
|GESAN
|105,20
|1.773.286.814
|% -4,19
|
|KONTR
|297,60
|1.067.441.936
|% -1,03
|
|ENJSA
|54,65
|953.547.653
|% 5,60
|
|EUPWR
|215,30
|862.600.078
|% -3,15
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|QUAGR
|6,75
|846.951.070
|% 2,27
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|FORMT
|3,48
|97.130.792
|% -3,06
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|IHAAS
|16,29
|315.180.117
|% -9,95
|
|ADGYO
|36,52
|664.896.556
|% 6,47
|
|ALMAD
|10,67
|193.494.694
|% 2,01
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,8030
|27,8068
|% 0,29
|
|Euro
|29,2408
|29,2529
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,7287
|33,8979
|% 0,21
|
|Frank
|30,5944
|30,7787
|% 0,63
|
|Riyal
|7,3890
|7,4261
|% 0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.912
|1.912
|42,85
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.527
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
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|Çeyrek
|2.882
|2.914
|46,00
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|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,71
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|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|0,65
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|B. Petrol
|88,69
|88,69
|2,69
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