***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022-16.03.2022-28.03.2022-19.04.2022-17.05.2022 25.08.2022 17.04.2023 -10.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fon kapsamında, Şirketimiz aktifine kayıtlı gayrimenkulünde, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii'nde yer alan Soğuk Hava Depoları tamamlanmıştır. Gerekli yasal izinler alınarak faaliyete geçilmiştir.-10.05.2023 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden açıkladığımız soğuk hava depo yatırımının yanında üretim tesisi kurulması yatırımımız da tamamlanmıştır. Yapı kullanım izin belgesi ve Manisa Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş olan 3.456 ton/yıl üretim kapasiteli Kapasite Raporu alınarak üretime başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206007BIST