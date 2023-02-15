***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
15.02.2023 11:17
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programının Yenilenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Geri Alım Programının Revize Edilmesi
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların hak ve menffatini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 65.000.000
Ek Açıklamalar
-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2020 tarihinde açıklamış olduğu payların geri alımına ilişkin kararını aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
Şirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,
a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
b) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine
c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,
d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113476
BIST