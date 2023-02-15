***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının YenilenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Geri Alım Programının Revize EdilmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların hak ve menffatini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 65.000.000Ek Açıklamalar-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2020 tarihinde açıklamış olduğu payların geri alımına ilişkin kararını aşağıdaki şekilde güncellenmesine,-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesindeŞirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,b) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesinec)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113476BIST