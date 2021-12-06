***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 270.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 5.465.133,044 10.930.266,088 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 NâmaB Grubu, AVOD, TREAVOD00018 84.534.866,956 169.069.733,912 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 90.000.000 180.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 180.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (06.12.2021 tarihinde)Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981278BIST