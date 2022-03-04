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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 11:44
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemle


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 270.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 5.465.133,044 10.930.266,088 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 Nâma A Grubu, AVO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAVOD00036 0
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 84.534.866,956 169.069.733,912 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 Hamiline B Grubu, AVOD(RÜÇHAN), TRRAVOD00044 1.831.340,226

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 90.000.000 180.000.000,000 200,00000 1.831.340,226

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2022 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.831.340,226 TL nominal değerli payların 4 – 7 Mart 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007203


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YUNSA 14,54 23.158.494 % 9,57  
EGSER 17,94 26.447.369 % 8,40  
ATEKS 37,36 8.272.502 % 6,93  
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Altın Gr. 886 887 7,33  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.842 5.989 51,07  
Yarım 2.823 2.897 24,70  
Çeyrek 1.416 1.449 12,35  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 -0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,08  
B. Petrol 110 110 -0,68  
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