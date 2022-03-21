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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2022 17:48
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemle


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 270.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 5.465.133,044 10.930.266,088 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 Nâma A Grubu, AVO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAVOD00036 0
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 84.534.866,956 169.069.733,912 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 Hamiline B Grubu, AVOD(RÜÇHAN), TRRAVOD00044 1.831.340,226

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 90.000.000 180.000.000,000 200,00000 1.831.340,226

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 180.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 180.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 270.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 21.03.2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirketimiz yeni sermayesinin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni 210322.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011793


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