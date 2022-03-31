***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 16:20
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak
16:382.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,68
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:3814,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6845
En Düşük
14,5922
16:3816,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0424
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:38915,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,15
|Açılış
|: 915,15
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
915,99
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AYCES
|72,05
|4.599.178
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.069.671
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.813.981
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.560.937
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|141.005.534
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|311.591.845
|% -5,46
|
|KAPLM
|56,75
|9.791.290
|% -4,86
|
|THYAO
|32,54
|3.728.998.981
|% 1,12
|
|GARAN
|12,26
|2.432.539.061
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,24
|1.902.846.874
|% 1,94
|
|SISE
|15,25
|1.120.766.626
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,60
|1.006.752.466
|% 3,49
|
|ODAS
|1,74
|395.152.148
|% 3,57
|
|GARAN
|12,26
|2.432.539.061
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,09
|748.126.566
|% -0,73
|
|KARSN
|5,57
|985.275.107
|% 4,90
|
|KRDMD
|15,24
|1.902.846.874
|% 1,94
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6782
|14,6785
|% 0,17
|
|Euro
|16,2950
|16,3058
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,2169
|19,3132
|% 0,09
|
|Frank
|15,8143
|15,9095
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8763
|3,8958
|% -0,50
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|8,51
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|31,47
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|15,23
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,53
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 235 adet işlem
-
16:49SMART
Yüzde 4.30 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 150 adet işlem
-
16:48KARSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 608, 808 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 26, 109.00 milyon TL de
-
16:46ITTFH
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 200, 718 adet işlem