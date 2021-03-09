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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

09.03.2021 18:15



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2020-08.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      
08.03.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılan
Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor' sehven Kredilerin Finansmanı ‘08.03.2021 tarihi itibarıyla' ifadesi eksik olarak iletilmiştir.
Son rapor ekte Sayın Yatımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 27.08.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" 08.03.2021 tarihinde revize edilerek 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916606


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Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 0,81  
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