***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2020-08.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılanYönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor' sehven Kredilerin Finansmanı ‘08.03.2021 tarihi itibarıyla' ifadesi eksik olarak iletilmiştir.Son rapor ekte Sayın Yatımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 27.08.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" 08.03.2021 tarihinde revize edilerek 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916606BIST