***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.01.2022 18:03
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 22.11.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
" 07.01.2022 tarihinde ekte ki şekli ile güncellenerek 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990114
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0160
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05796,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,42
|Açılış
|: 796,02
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,12
|696.937
|% 9,84
|
|ATAGY
|3,98
|2.986.793
|% 8,15
|
|CIMSA
|33,60
|92.760.850
|% 5,00
|
|AKBNK
|7,62
|1.135.224.944
|% 4,10
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8056
|13,8259
|% -0,12
|
|Euro
|15,6674
|15,6921
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,6933
|18,7870
|% 0,42
|
|Frank
|14,9494
|15,0395
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6707
|3,6891
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,12
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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