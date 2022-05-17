***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.05.2022 14:31
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030829
BIST
15:482.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 21,31
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.414
En Düşük
2.380
15:4815,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2501
|Açılış
|: 15,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4816,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4390
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:48928,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 17,16
|Açılış
|: 928,16
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:46
|EGEPO
|8,03
|45.023.230
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.818.746
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.291.808
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.660.413
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.782.230
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.012.883
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,75
|19.629.374
|% -6,54
|
|THYAO
|42,94
|2.658.679.260
|% 0,51
|
|SISE
|20,02
|1.995.298.898
|% 3,73
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,95
|1.069.231.524
|% 0,27
|
|EREGL
|32,04
|1.035.203.285
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,67
|695.502.442
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,33
|942.164.279
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,15
|147.718.856
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,75
|393.286.968
|% 1,08
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7745
|15,7818
|% 1,55
|
|Euro
|16,6505
|16,6829
|% 2,73
|
|Sterlin
|19,6236
|19,7220
|% 2,83
|
|Frank
|15,8139
|15,9092
|% 2,41
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% 1,47
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,44
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,18
|
Seans Raporu
15:46
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, EGEPO, EUHOL, LIDFA, ORCAY
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16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARMDA, UFUK, GZNMI