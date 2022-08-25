***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.08.2022 16:22
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022 - 17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058334
BIST
16:423.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 60,36
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:4218,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:4218,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:421.025,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.025,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:42
|HALKB
|6,49
|1.519.430.204
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.005.039
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.833.683
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|401.363.307
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,51
|199.559.762
|% -5,22
|
|ISCTR
|7,82
|6.744.584.411
|% 3,85
|
|THYAO
|69,80
|5.889.104.826
|% 1,68
|
|YKBNK
|6,37
|3.992.282.215
|% 5,46
|
|AKBNK
|11,67
|3.914.749.540
|% 5,42
|
|GARAN
|25,22
|2.687.645.689
|% 7,69
|
|ISCTR
|7,82
|6.744.584.411
|% 3,85
|
|YKBNK
|6,37
|3.992.282.215
|% 5,46
|
|EKGYO
|3,83
|2.251.551.345
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,67
|3.914.749.540
|% 5,42
|
|ALBRK
|2,48
|603.092.903
|% 5,53
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1659
|18,1699
|% 0,16
|
|Euro
|18,1085
|18,1246
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3713
|21,4785
|% 0,20
|
|Frank
|18,7535
|18,8665
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.949
|50,00
|
|Tam
|6.881
|6.927
|12,00
|
|Yarım
|3.353
|3.387
|6,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 61 artarak (% 2.16 ) 2, 774
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRMEN, TLMAN, SEYKM, UTPYA, VAKBN, HEDEF, HALKB, ULUFA, QNBFB
-
16:57
KGYO, KAPLM, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
KIMMR, AVTUR, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 188 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem