***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.04.2023 13:56
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022 - 17.05.2022 - 25.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ekte yer almaktadır,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139221
BIST
15:595.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,95
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
15:5919,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
15:5921,2672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
15:591.246,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.246,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3811
|19,3834
|% 0,17
|
|Euro
|21,2556
|21,2672
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,30
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|0,06
|