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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.04.2023 13:56
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022 - 17.05.2022 - 25.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ekte yer almaktadır,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139221


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KOZAA 49,54 1.362.721.351 % 9,99  
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Altın Gr. 1.247 1.247 0,30  
Cumhuriyet 8.738 8.870 -28,00  
Tam 8.773 8.855 64,00  
Yarım 4.285 4.333 31,00  
Çeyrek 2.142 2.166 15,00  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 0,03  
Gümüş Gr. 15,83 15,85 0,06  
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