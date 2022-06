***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİRİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR 0232 8354794 0232 8354533Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 16395399.132 TRY 6,07 Oy imtiyazı 1 pay =15 oy İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 253604600.868 TRY 93,93 yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAZIM TORBAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 14.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı AVOD A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İzmir Mavi Özel Eğitim Hizm.Gıda İnş.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı- Ege Yem Gıda ve Tarım Ürn.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 3.04 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilBURAK KIZAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 14.06.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür Avod A.Ş.Bağlı Ortaklıklarında (Hasat/ Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım Ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 3.04 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilBarış Kızak Erkek Yönetim Kurulu Üyesi i Akademisyen 09.02.2017 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komite Üyesi/Riskin Erken Saptama Komite ÜyesiERSAN NAMYETER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.08.2020 İcrada Görevli Değil - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853506 Değerlendirildi Hayır Denetim Komite Başkanı/Riskin Erken Saptama Komite Başkanı/Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBurak Kızak Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan YardımcıdıBarış Kızak Fabrika Müdürü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü Hasat BNO A.Ş.Yönetim Kurulu ÜyesiGanimet Sevgili Mali İşler Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişikiler Bl.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035401BIST