***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 16:55
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR 0232 8354794 0232 8354533
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 16395399.132 TRY 6,07 Oy imtiyazı 1 pay =15 oy İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 253604600.868 TRY 93,93 yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAZIM TORBAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 14.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı AVOD A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İzmir Mavi Özel Eğitim Hizm.Gıda İnş.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı- Ege Yem Gıda ve Tarım Ürn.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 3.04 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
BURAK KIZAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 14.06.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür Avod A.Ş.Bağlı Ortaklıklarında (Hasat/ Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım Ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 3.04 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
Barış Kızak Erkek Yönetim Kurulu Üyesi i Akademisyen 09.02.2017 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komite Üyesi/Riskin Erken Saptama Komite Üyesi
ERSAN NAMYETER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.08.2020 İcrada Görevli Değil - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853506 Değerlendirildi Hayır Denetim Komite Başkanı/Riskin Erken Saptama Komite Başkanı/
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Burak Kızak Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ,İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmet.Gıda İnş.A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Egeyem Gıda ve Tarım ürün.A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıdı
Barış Kızak Fabrika Müdürü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü Hasat BNO A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
Ganimet Sevgili Mali İşler Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişikiler Bl.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035401
BIST