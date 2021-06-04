***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.06.2021 18:16
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/06/2021
Karar Sayısı
2021/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 04/06/2021
KARAR SAYISI : 2021/05
1. Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2021 – 31.03.2021 Dönemine İlişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiği,
2. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3. Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940230
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
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10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,06
|Açılış
|: 527,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.454
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.437.479
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.615.977
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.138.182
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|1.995.031
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.502.469
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|649.631.178
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|359.873.009
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6718
|8,6739
|% -0,33
|
|Euro
|10,5542
|10,5613
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,2408
|12,3022
|% 0,02
|
|Frank
|9,5956
|9,6534
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,07
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|
Seans Raporu
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