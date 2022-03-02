***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.03.2022 11:50
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 180.000.000 TL artışla 270.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 15.02.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.03.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.831.340,226 TL olup, kalan paylar, 4 – 7 Mart 2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olm
13:331.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,53
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.997
En Düşük
1.962
13:3314,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1690
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:3315,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1552
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:33870,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,95
|Açılış
|: 870,77
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|24.886.715
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.310.047
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.562.282
|% 9,92
|
|PAPIL
|20,40
|12.683.771
|% 8,22
|
|AKFGY
|3,61
|72.328.136
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.584.276
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|12,92
|3.157.820.864
|% 5,38
|
|THYAO
|25,56
|2.056.631.598
|% 1,19
|
|EREGL
|34,22
|1.807.178.315
|% 3,13
|
|ASELS
|23,54
|1.056.686.006
|% -1,92
|
|TUPRS
|197,40
|715.759.486
|% 2,23
|
|KRDMD
|12,92
|3.157.820.864
|% 5,38
|
|YKBNK
|3,72
|489.557.220
|% 2,48
|
|THYAO
|25,56
|2.056.631.598
|% 1,19
|
|GARAN
|11,71
|681.775.725
|% 0,77
|
|EREGL
|34,22
|1.807.178.315
|% 3,13
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0608
|14,0723
|% 1,27
|
|Euro
|15,6262
|15,6774
|% 1,10
|
|Sterlin
|18,6692
|18,7629
|% 1,16
|
|Frank
|15,2615
|15,3534
|% 1,29
|
|Riyal
|3,7381
|3,7568
|% 1,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,33
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,34
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.786
|5.932
|101,08
|
|Yarım
|2.796
|2.869
|48,90
|
|Çeyrek
|1.403
|1.435
|24,45
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,87
|