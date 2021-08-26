***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.08.2021 14:07
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 26.08.2021 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,
1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ersan Namyeter'in (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) seçilmesine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak(Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersan Namyeter, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Kamaşak, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine, karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960552
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|3.243
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|3.264
|-4,36
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Seans Raporu
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Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 9, 229.00 milyon TL de
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