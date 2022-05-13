***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 13.05.2022 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ersan Namyeter'in (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) seçilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak(Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersan Namyeter, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Kamaşak, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine, karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030133BIST