***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.05.2022 14:46
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 13.05.2022 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,
1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ersan Namyeter'in (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) seçilmesine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak(Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersan Namyeter, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Kamaşak, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine, karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030133
BIST
16:162.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,60
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:1615,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0950
|Açılış
|: 15,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:1616,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0660
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:16896,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,97
|Açılış
|: 896,63
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
896,63
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KRONT
|41,80
|40.357.762
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.445.920
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|270.336.882
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|70.045.619
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.459.726
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.463.525
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.772.980
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.173.580
|% -9,95
|
|THYAO
|42,22
|2.638.857.824
|% 0,86
|
|SAHOL
|19,31
|1.947.645.136
|% 1,90
|
|SISE
|19,87
|1.514.418.756
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,62
|1.027.795.810
|% -0,95
|
|TUPRS
|255,30
|928.700.337
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,82
|876.622.496
|% 4,95
|
|KARSN
|5,27
|718.426.030
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,68
|348.848.922
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,31
|1.947.645.136
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,57
|397.223.850
|% -0,22
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4677
|15,4775
|% 0,61
|
|Euro
|16,0479
|16,0667
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,8009
|18,8952
|% 0,67
|
|Frank
|15,3869
|15,4796
|% 0,90
|
|Riyal
|4,1148
|4,1355
|% 0,81
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-19,61
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.038
|6.194
|-45,45
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|-21,99
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,99
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,52
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAL, TKFEN
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 82 artarak (% 0.50 ) 2, 155
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, EMNIS, ULUUN, KNFRT, UZERB, BRMEN, KONKA, GLBMD, IMASM, KZBGY
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, UFUK, KAPLM, SELVA, PKENT
-
16:28
GLYHO, GSDDE, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında