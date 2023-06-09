***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2023 11:21
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 09.06.2023 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,
1- Denetimden Sorumlu Komite: Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ziyanur Hasbay (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Atilla Erkan'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Atilla Erkan, üyeliklerine ise Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ziyanur Hasbay, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Erkan, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157564
BIST
11:315.579
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BIST En Aktif Hisseler11:29
|PENTA
|25,36
|107.986.700
|% 9,97
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|EGPRO
|100,60
|50.945.334
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.489.681
|% 9,94
|
|OSMEN
|107,30
|41.003.812
|% 9,88
|
|BRSAN
|270,50
|528.460.648
|% 8,37
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|DOGUB
|13,61
|4.567.911
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.536.047
|% -6,15
|
|SONME
|36,38
|7.354.131
|% -4,26
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|KLRHO
|13,23
|87.484.097
|% -3,29
|
|THYAO
|172,80
|3.327.235.674
|% 0,70
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|EREGL
|36,82
|1.172.225.713
|% 0,88
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|SASA
|66,25
|1.090.729.617
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,95
|803.860.426
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,34
|963.156.342
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,56
|1.021.941.884
|% -0,22
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4946
|23,5007
|% 1,69
|
|Euro
|25,3328
|25,3587
|% 1,17
|
|Sterlin
|29,3905
|29,5379
|% 1,53
|
|Frank
|25,9853
|26,1418
|% 1,46
|
|Riyal
|6,2467
|6,2780
|% 1,62
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,98
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.819
|4.906
|37,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,41
|18,42
|0,38
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,13
|
Seans Raporu
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11:43PNLSN
Yüzde 5.08 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 919 adet işlem
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.20 ) 6, 223
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11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
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11:42XU100
Endeks 5, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 26, 632.00 milyon TL de
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11:42GOKNR
Yüzde 4.49 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 529 adet işlem