***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 09.06.2023 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,1- Denetimden Sorumlu Komite: Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ziyanur Hasbay (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Atilla Erkan'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Atilla Erkan, üyeliklerine ise Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ziyanur Hasbay, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Erkan, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine, karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157564BIST