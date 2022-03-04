***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2022 08:59
***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.831.340,226 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 07.03.2022) Maksimum Emir Değeri: 200.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007142
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0136
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05880,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,79
|Açılış
|: 880,96
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,42
|22.896.718
|% 42,00
|
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|BERA
|8,72
|22.485.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1373
|14,1461
|% 0,23
|
|Euro
|15,5955
|15,6309
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8180
|18,9123
|% 0,25
|
|Frank
|15,3278
|15,4202
|% 0,17
|
|Riyal
|3,7586
|3,7775
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,39
|
|Altın Gr.
|880
|881
|1,34
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY