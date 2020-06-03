***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.06.2020 18:36
***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) payında 04/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. AVOD payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848865
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0847
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5881
En Düşük
7,4561
18:05368,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,60
|Açılış
|: 368,53
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4661
|8,5086
|% 1,01
|
|Frank
|6,9848
|7,0269
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7910
|1,8000
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-27,57
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.427
|-29,30
|
|Tam
|2.465
|2.497
|-22,40
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-14,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,23
|39,23
|-0,34
|