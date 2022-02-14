***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı









***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )İlgili Şirketler [AVOD]İlgili Fonlar []TürkçeRüçhan Hakkı Referans FiyatıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPay AdıA.V.O.D GIDA VE TARIMReferans Fiyat1.754Referans Alınacak Tarih15/02/2022Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001629BIST