***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:05
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822484
BIST
11:31105.709
En Yüksek
|Değişim
|: -4,26%
|| -4.709,02
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.731
En Düşük
99.332
11:316,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:316,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:31328,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,82
|Açılış
|: 328,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|8.479.524
|% 13,26
|
|OYAYO
|3,80
|8.037.734
|% 12,43
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|RYSAS
|8,69
|23.482.798
|% 7,28
|
|OYLUM
|3,01
|3.262.152
|% 5,99
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|THYAO
|11,48
|388.888.892
|% -5,51
|
|ASELS
|26,52
|230.888.073
|% -5,22
|
|GARAN
|9,49
|98.574.763
|% -6,87
|
|PETKM
|3,63
|81.141.392
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,65
|78.421.360
|% -2,93
|
|IHLGM
|1,22
|71.712.974
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,37
|72.899.358
|% -6,80
|
|ODAS
|1,96
|66.641.138
|% -3,92
|
|THYAO
|11,48
|388.888.892
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,32
|77.791.095
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9982
|8,0383
|% 0,35
|
|Frank
|6,4315
|6,4702
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|-5,93
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,29
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|