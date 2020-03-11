***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:30
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826970
BIST
15:0899.798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.264,32
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:086,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:087,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0596
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:08331,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,44
|Açılış
|: 331,03
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,29
|39.266.744
|% 19,27
|
|ECILC
|3,94
|195.868.585
|% 18,32
|
|DEVA
|9,61
|131.876.622
|% 15,92
|
|SELEC
|7,02
|86.452.162
|% 14,15
|
|ECZYT
|10,43
|86.683.689
|% 13,49
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|MRGYO
|0,82
|10.390.687
|% -16,33
|
|IHEVA
|2,98
|6.262.759
|% -16,06
|
|TSPOR
|4,02
|256.636.058
|% -15,72
|
|DESA
|3,18
|3.403.310
|% -15,43
|
|ASELS
|25,34
|789.975.874
|% -2,16
|
|THYAO
|9,55
|557.191.776
|% -4,21
|
|GARAN
|9,40
|349.338.265
|% 0,53
|
|TSPOR
|4,02
|256.636.058
|% -15,72
|
|GSRAY
|2,25
|213.060.113
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|141.206.515
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,89
|112.080.480
|% -11,00
|
|ODAS
|1,55
|181.502.429
|% -9,88
|
|ADESE
|1,26
|127.722.689
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,25
|213.060.113
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9619
|8,0019
|% 0,44
|
|Frank
|6,5808
|6,6205
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6409
|1,6491
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|20,96
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:20VAKFN
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 585 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1361, 65 kaybederek (% -1.12 ) 120, 634
-
15:19XU100
Endeks 99, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 5, 894.00 milyon TL de
-
15:19SNGYO
Yüzde -11.93 oranında düşüşle 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 367 adet işlem
-
15:18NATEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 437 adet işlem