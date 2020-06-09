***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:31
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850087
BIST
11:47108.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.081,57
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.465
11:476,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7944
En Düşük
6,7696
11:477,6532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
11:47372,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,75
|Açılış
|: 372,49
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
372,91
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.910.043
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.272.602
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|MAALT
|78,95
|20.282.180
|% -9,98
|
|KRGYO
|3,08
|2.737.077
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,35
|12.356.487
|% -6,05
|
|EKGYO
|1,77
|517.127.078
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,82
|483.935.215
|% 2,14
|
|GARAN
|8,16
|468.589.289
|% -1,21
|
|THYAO
|12,60
|259.869.028
|% -0,32
|
|ASELS
|31,42
|226.368.716
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,77
|517.127.078
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,39
|201.676.004
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|483.935.215
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,74
|49.903.772
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|145.483.381
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5557
|8,5986
|% -0,64
|
|Frank
|7,0804
|7,1231
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,76
|
|Altın Gr.
|372
|373
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.445
|10,20
|
|Tam
|2.484
|2.512
|10,50
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|5,10
|
|Çeyrek
|606
|613
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,42
|