AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.099.973
|% 10,00
|VKFYO
|5,29
|2.358.959
|% 9,98
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|AKENR
|2,12
|39.287.119
|% 9,84
|ZOREN
|2,69
|183.044.420
|% 9,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5494
|8,5923
|% 0,05
|Frank
|7,2481
|7,2917
|% -0,06
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,37
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,64
|Cumhuriyet
|2.546
|2.566
|-5,10
|Tam
|2.621
|2.633
|-5,30
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,50
|Çeyrek
|637
|645
|-1,30
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
Seans Raporu
- 11:35DOBUR Yüzde 7.47 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 095 adet işlem
- 11:34BSOKE Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 155, 295 adet işlem
- 11:33CEMAS Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 869, 736 adet işlem
- 11:32VKFYO Yüzde 9.98 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 928 adet işlem
- 11:31XU100 Endeks 119, 349 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 8, 743.00 milyon TL de