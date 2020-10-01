***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:17
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877647
BIST
10:311.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:317,7043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:319,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:31467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,84
|Açılış
|: 467,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|29.809.707
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.715.323
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,11
|476.848.553
|% -2,87
|
|ASELS
|19,70
|350.634.107
|% 1,97
|
|GARAN
|7,17
|273.066.446
|% 0,99
|
|GUBRF
|33,20
|132.392.158
|% 3,36
|
|KRDMD
|3,37
|125.475.630
|% -0,59
|
|SISE
|7,11
|476.848.553
|% -2,87
|
|GARAN
|7,17
|273.066.446
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,37
|125.475.630
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,16
|79.357.201
|% 1,41
|
|ODAS
|2,83
|90.667.701
|% -0,35
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7014
|7,7043
|% -0,22
|
|Euro
|9,0327
|9,0443
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9014
|9,9510
|% -0,25
|
|Frank
|8,3097
|8,3597
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0406
|2,0508
|% -0,34
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,53
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|-0,12
|
Seans Raporu
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