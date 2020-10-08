***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:02
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879629
BIST
11:491.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:497,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:499,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:49482,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,09
|Açılış
|: 482,65
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PRZMA
|6,05
|18.204.947
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|15.374.304
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ASELS
|18,10
|531.028.235
|% -2,48
|
|TKNSA
|9,37
|368.359.181
|% -3,80
|
|GARAN
|6,97
|363.237.431
|% -0,57
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|YGYO
|1,15
|125.710.737
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|138.132.571
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,30
|98.630.588
|% 4,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2517
|10,3031
|% 0,95
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% 0,62
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.178
|3.257
|36,93
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|17,86
|
|Çeyrek
|770
|788
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,42
|