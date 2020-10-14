***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:54
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881453
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9550
En Düşük
7,9010
12:199,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,74
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|751.443
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|966.665
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.447.655
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.769.292
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|464.109.995
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|423.817.338
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|197.598.009
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|ODAS
|3,59
|340.674.111
|% 1,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3266
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2460
|10,2974
|% 0,32
|
|Frank
|8,6497
|8,7018
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,76
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,92
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|10,12
|
|Çeyrek
|775
|792
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,16
|