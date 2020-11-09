***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 16:16
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887182
BIST
16:391.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 40,70
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:398,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -0,4423
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:399,6136
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -0,5128
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:39486,85
En Yüksek
|Değişim
|: -8,97%
|| -47,97
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
486,66
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TAVHL
|15,95
|331.345.120
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|154.008.851
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.651.070
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.421.436
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.120.046
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|418.681.731
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|263.473.644
|% -9,97
|
|SANFM
|13,58
|4.988.306
|% -8,43
|
|GLRYH
|13,50
|24.885.546
|% -8,41
|
|GARAN
|7,53
|4.280.690.315
|% 7,88
|
|THYAO
|10,68
|1.736.600.434
|% 9,99
|
|PETKM
|4,46
|1.535.182.157
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,52
|1.147.343.065
|% 8,15
|
|AKBNK
|5,42
|1.118.765.680
|% 7,97
|
|GARAN
|7,53
|4.280.690.315
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,52
|1.147.343.065
|% 8,15
|
|PETKM
|4,46
|1.535.182.157
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,52
|418.681.731
|% -15,56
|
|ODAS
|3,67
|854.928.557
|% 1,94
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0680
|8,0770
|% -5,19
|
|Euro
|9,5972
|9,6136
|% -5,06
|
|Sterlin
|10,5865
|10,6396
|% -5,24
|
|Frank
|8,8505
|8,9038
|% -6,12
|
|Riyal
|2,1416
|2,1523
|% -5,44
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-64,82
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-45,56
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,67
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|3,91
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Seans Raporu
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