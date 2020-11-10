***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 11:25
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887726
BIST
13:401.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:408,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,2490
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:409,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2700
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:40498,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 15,82
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.745.068
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.553.663
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.415.085
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,24
|2.972.021.970
|% 5,24
|
|GARAN
|7,52
|1.674.210.169
|% 0,53
|
|TCELL
|15,42
|1.128.690.276
|% -5,75
|
|PGSUS
|51,80
|1.059.065.889
|% 6,63
|
|TUPRS
|83,95
|794.513.155
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,87
|510.132.105
|% 1,08
|
|THYAO
|11,24
|2.972.021.970
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,45
|608.890.151
|% -0,81
|
|GARAN
|7,52
|1.674.210.169
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,61
|626.266.699
|% 3,74
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2935
|8,3015
|% 3,09
|
|Euro
|9,7718
|9,7853
|% 2,84
|
|Sterlin
|10,9157
|10,9705
|% 3,33
|
|Frank
|8,9876
|9,0417
|% 2,40
|
|Riyal
|2,1991
|2,2101
|% 2,72
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|5,38
|
|Altın Gr.
|497
|498
|14,51
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.288
|3.372
|26,83
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|12,98
|
|Çeyrek
|797
|816
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|0,56
|