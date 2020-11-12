***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:06
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888049
BIST
10:141.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.295
En Düşük
1.278
10:147,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:149,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2975
En Düşük
9,1713
10:14472,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,85
|Açılış
|: 472,85
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BFREN
|1.145,80
|36.241.171
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|50.902.915
|% 9,98
|
|ALCAR
|186,30
|20.056.502
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|8.221.716
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,79
|869.690.743
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,94
|323.212.210
|% 5,00
|
|SISE
|6,91
|302.008.107
|% 1,02
|
|ASELS
|19,13
|277.436.705
|% 2,96
|
|AKBNK
|6,50
|255.824.630
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,94
|323.212.210
|% 5,00
|
|GARAN
|8,79
|869.690.743
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,92
|100.073.326
|% 1,05
|
|SISE
|6,91
|302.008.107
|% 1,02
|
|SKBNK
|1,52
|63.473.300
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8511
|7,8625
|% 0,87
|
|Euro
|9,2557
|9,2655
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,3483
|10,4002
|% 0,80
|
|Frank
|8,5445
|8,5960
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0909
|2,1014
|% 0,94
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,41
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,07
|