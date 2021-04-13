***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:30
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927140
BIST
11:511.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:518,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:519,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0142
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:51452,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,72
|Açılış
|: 452,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MTRKS
|49,56
|5.084.013
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|774.844
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.631.476
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.590.146
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.200.665
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|15.140.616
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.580.470
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|338.918
|% -9,85
|
|EREGL
|16,66
|391.332.755
|% 1,59
|
|FENER
|33,96
|342.240.123
|% 8,50
|
|KOZAL
|112,10
|303.342.025
|% 0,18
|
|GARAN
|6,62
|267.355.368
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,77
|262.079.490
|% -7,46
|
|EKGYO
|1,76
|228.897.428
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|112.789.576
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|160.396.299
|% -1,45
|
|GARAN
|6,62
|267.355.368
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|139.479.501
|% -2,54
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1525
|% 0,04
|
|Euro
|9,6970
|9,7025
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2179
|% -0,04
|
|Frank
|8,7725
|8,8253
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1648
|2,1756
|% -0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,94
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,14
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