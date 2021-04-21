***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:08
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930081
BIST
16:351.328
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -37,18
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.325
16:358,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:359,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0832
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:35469,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,92
|Açılış
|: 469,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.741.324
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.252.119
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|32.171.299
|% -10,00
|
|ESEN
|27,90
|22.219.797
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.382.615
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.664.832
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|EREGL
|18,11
|922.486.056
|% -0,66
|
|PETKM
|6,39
|895.816.791
|% -2,74
|
|GARAN
|6,95
|843.581.147
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,96
|531.952.748
|% -3,33
|
|THYAO
|10,80
|450.156.317
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,05
|347.720.377
|% -3,30
|
|PETKM
|6,39
|895.816.791
|% -2,74
|
|GARAN
|6,95
|843.581.147
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,82
|170.531.141
|% -1,09
|
|ODAS
|2,45
|223.913.601
|% -9,93
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1887
|8,1956
|% 1,09
|
|Euro
|9,8513
|9,8591
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,3277
|11,3845
|% 0,51
|
|Frank
|8,8681
|8,9216
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,47
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-1,42
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:49BUCIM
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 021, 298 adet işlem
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16:48CEMAS
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 021, 175 adet işlem
-
16:47YKGYO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 881, 244 adet işlem
-
16:46ALARK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 503, 973 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 86 altında . İşlem hacmi 11, 330.00 milyon TL de