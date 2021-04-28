***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 15:03
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931687
BIST
16:291.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:298,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:299,9102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0229
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:29466,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,88
|Açılış
|: 466,46
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:29
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.568
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.357
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,92
|70.369.215
|% -8,96
|
|PENGD
|3,59
|49.933.031
|% -8,42
|
|EREGL
|19,15
|839.795.978
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,16
|635.009.357
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|615.518.927
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|535.875.683
|% -1,38
|
|THYAO
|12,03
|522.045.265
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,08
|275.147.697
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|450.717.494
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,16
|635.009.357
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|615.518.927
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|535.875.683
|% -1,38
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2050
|8,2104
|% 0,07
|
|Euro
|9,9037
|9,9102
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3355
|11,3923
|% -0,45
|
|Frank
|8,9182
|8,9720
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1783
|2,1892
|% -0,22
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,73
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,66
|