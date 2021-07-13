***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 12:02
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950606
BIST
11:521.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
11:528,6236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
11:5210,2314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,2056
11:52501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 501,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EDIP
|3,38
|23.149.814
|% 6,96
|
|YAPRK
|32,80
|10.223.161
|% 6,36
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|EDATA
|7,12
|59.902.121
|% 5,95
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|FADE
|14,16
|14.450.884
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|5.052.875
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|140.756.834
|% -9,73
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|MARTI
|1,89
|10.826.251
|% -6,90
|
|GARAN
|8,56
|415.397.580
|% -0,93
|
|THYAO
|13,21
|217.851.932
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,25
|172.495.962
|% -0,88
|
|SASA
|26,00
|162.340.196
|% -1,74
|
|KOZAL
|104,20
|143.025.221
|% -0,57
|
|PEKGY
|1,02
|140.756.834
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|172.495.962
|% -0,88
|
|GARAN
|8,56
|415.397.580
|% -0,93
|
|TSKB
|1,22
|42.302.014
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|57.074.431
|% -1,10
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6231
|8,6256
|% -0,11
|
|Euro
|10,2256
|10,2290
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9258
|11,9856
|% -0,24
|
|Frank
|9,3881
|9,4446
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,06
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|2,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,61
|