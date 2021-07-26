***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:18
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951697
BIST
11:511.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:518,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:5110,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:51499,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,00
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:51
|EDIP
|5,06
|16.903.164
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.421.832
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.457.530
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|22.862.287
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,56
|27.511.737
|% -12,97
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|KUTPO
|51,20
|33.247.957
|% -5,80
|
|TAVHL
|22,22
|98.617.389
|% -5,69
|
|ADEL
|23,50
|2.747.396
|% -4,94
|
|GARAN
|8,11
|518.072.789
|% -1,93
|
|PETKM
|5,41
|321.408.049
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|309.032.166
|% 2,20
|
|THYAO
|12,39
|266.799.404
|% -2,67
|
|SASA
|30,22
|260.505.162
|% 1,07
|
|GARAN
|8,11
|518.072.789
|% -1,93
|
|EKGYO
|1,79
|108.936.752
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|321.408.049
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|309.032.166
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,26
|94.349.622
|% -0,44
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5821
|8,5858
|% 0,44
|
|Euro
|10,1104
|10,1378
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,7852
|11,8443
|% 0,55
|
|Frank
|9,3102
|9,3663
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2824
|2,2939
|% 0,45
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,76
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,01
|0,09
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,92
|