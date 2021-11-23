***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:00
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979070
BIST
10:561.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 22,79
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.779
En Düşük
1.757
10:5611,8943
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,4881
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:5613,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,5588
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:56689,71
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 27,37
|Açılış
|: 689,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:56
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.327.160
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|89.130.149
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.483.910
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|15.562.050
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,37
|384.356.359
|% -9,55
|
|KZBGY
|33,72
|6.923.110
|% -6,95
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|60.498.229
|% -5,61
|
|GESAN
|26,64
|32.272.738
|% -4,72
|
|SISE
|11,44
|677.097.094
|% 2,05
|
|KRDMD
|8,54
|531.772.128
|% 2,64
|
|EREGL
|22,56
|420.447.933
|% 4,64
|
|GARAN
|11,94
|408.201.642
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,37
|384.356.359
|% -9,55
|
|KRDMD
|8,54
|531.772.128
|% 2,64
|
|SISE
|11,44
|677.097.094
|% 2,05
|
|ADESE
|1,01
|60.498.229
|% -5,61
|
|ODAS
|1,63
|82.621.921
|% -0,61
|
|YKBNK
|3,52
|173.224.277
|% -0,56
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8827
|11,8943
|% 4,28
|
|Euro
|13,3661
|13,3813
|% 4,36
|
|Sterlin
|15,8592
|15,9387
|% 4,13
|
|Frank
|12,7016
|12,7781
|% 4,30
|
|Riyal
|3,1544
|3,1703
|% 4,06
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|694
|694
|31,91
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,38
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,48
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:10USDTR
Yüzde 6.02 oranında artışla 1, 137.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499 adet işlem
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 1.23 ) 1, 934
-
11:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SISE, SODA
-
11:09XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 6, 948.00 milyon TL de
-
11:08GLDTR
Yüzde 5.89 oranında artışla 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 914 adet işlem