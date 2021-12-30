***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2021 10:03
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987041
BIST
17:251.874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -21,48
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.867
17:2513,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 0,4450
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
17:2514,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4740
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
17:25756,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 21,80
|Açılış
|: 756,67
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PRKAB
|57,20
|129.309.738
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.709.103
|% 9,99
|
|PSDTC
|27,82
|41.541.753
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|41.541.753
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.551.664
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.576.407
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|87.370.656
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.365.507
|% -9,95
|
|TACTR
|34,98
|1.284.922
|% -9,14
|
|GARAN
|11,57
|2.375.989.122
|% 1,14
|
|EREGL
|28,42
|2.100.098.152
|% -2,94
|
|SASA
|54,60
|1.561.081.256
|% 2,34
|
|THYAO
|20,34
|1.483.078.849
|% -3,51
|
|SISE
|13,57
|1.205.147.834
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,51
|757.402.938
|% 1,45
|
|GARAN
|11,57
|2.375.989.122
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,19
|350.911.622
|% -0,45
|
|ODAS
|1,35
|138.721.001
|% 1,50
|
|DOHOL
|2,80
|285.861.615
|% -0,71
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0573
|13,1042
|% 3,52
|
|Euro
|14,7924
|14,8611
|% 3,29
|
|Sterlin
|17,5059
|17,5937
|% 2,82
|
|Frank
|14,1664
|14,2518
|% 2,71
|
|Riyal
|3,4561
|3,4735
|% 2,77
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,55
|
|Altın Gr.
|752
|753
|17,71
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,61
|0,30
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,20
|
Seans Raporu
17:25
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17:37AVOD
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17:36XU030
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