***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 10:16
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001743
BIST
10:062.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,81
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.018
En Düşük
2.008
10:0613,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:0615,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4175
En Düşük
15,3518
10:06820,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,61
|Açılış
|: 820,57
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PKENT
|791,00
|6.381.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,23
|2.320.054
|% 7,67
|
|OYLUM
|5,70
|2.007.866
|% 6,74
|
|EMNIS
|27,00
|6.696
|% 5,88
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SONME
|39,30
|184.236
|% -4,15
|
|PAPIL
|19,55
|2.923.985
|% -3,98
|
|AVOD
|1,81
|1.693.226
|% -3,55
|
|CMENT
|28,00
|36.792
|% -3,05
|
|THYAO
|28,80
|134.161.678
|% 0,70
|
|KRDMD
|11,65
|61.589.927
|% 1,22
|
|KOZAL
|129,10
|59.856.186
|% 0,94
|
|ASELS
|21,88
|58.747.534
|% 0,18
|
|EREGL
|28,18
|39.175.115
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,28
|27.020.264
|% 0,88
|
|YKBNK
|4,10
|35.484.483
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,07
|7.901.862
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,65
|61.589.927
|% 1,22
|
|ODAS
|1,29
|6.692.329
|% 1,57
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5817
|13,5884
|% -0,03
|
|Euro
|15,3799
|15,3972
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,3307
|18,4226
|% 0,03
|
|Frank
|14,6459
|14,7341
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6097
|3,6278
|% -0,05
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,82
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,25
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,44
|